Şanlıurfa'da dev uyuşturucu operasyonu: 20 kişi tutuklandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Bu kapsamda tespit edilen 2 şüpheli 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

KOM ekipleri ile JÖH ve keskin nişancı timlerinin yer aldığı 252 jandarma, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Viranşehir, Harran ve Eyyübiye ilçeleri ile, Mardin, Adıyaman, Gaziantep, Mersin ile Uşak'ta belirlenen 38 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

JÖH timlerinin bazı adreslere "koçbaşı" kullanarak girdiği operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramalarda, saksı ve yastık gibi değişik alanlara saklanmış uyuşturucu madde ve ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 18 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.