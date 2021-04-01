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Giriş Tarihi: 1.4.2021 10:53

: 'da baskını: Polisin önünü böyle düştüler!

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
SON DAKİKA: Adana'da kumar baskını: Polisin önünü böyle düştüler!

haberler: 'da geçen ay oynandığı tespit edilen 44 ayrı adrese baskın yapıldı. 330 kişiye, 884 bin 765 TL ceza yazıldı. Kahvehanelerden birine yapılan baskında ise polisi gören kişiler, pencereden kaçmaya çalıştı. Ancak kumarbazlar burada da polisle karşılaştı. Trajikomik anlar kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haber: Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, mart ayında, koronavirüs nedeniyle kapalı olması gerekirken açık olan kahvehanelerle kumar oynandığı belirlenen evlere operasyon düzenledi.

44 adrese yapılan baskınlarda suçüstü yakalanan 330 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan 844 bin 765 TL para cezası uyguladı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda 24 bin 650 TL para, 3 ruhsatsız tabanca, para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi.

Kumar baskınında güldüren görüntü. Polisi görünce kaçacak yer aradılar | Video

Kumar oynarken suçüstü yapılan kişilerin, kahvehane içerisinde koşuşturmaları kameralara yansıdı.

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SON DAKİKA: Adana'da kumar baskını: Polisin önünü böyle düştüler!
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