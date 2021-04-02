Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 2 Nisan 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula!

Evde bakım maaşı yatan iller Nisan ayının ilk günü itibariyle sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlar için verilen evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı, yatan iller hangileri gibi sorulara yanıt aranıyor. Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması e devlet üzerinden yapılırken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak yatırılan evde bakım paraları güncel liste halinde takip ediliyor.
Evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması yapıyor. 2 Nisan evde bakım maaşı yatan iller henüz belli olmazken detaylar şöyle;
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.