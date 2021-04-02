Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 2 Nisan 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula!

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Giriş Tarihi: 2.4.2021 09:30 Son Güncelleme: 2.4.2021 09:31

yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 2 Nisan 2021 sorgula!

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 1 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgula!

Nisan ayına girmemizle birlikte yatan iller merak ediliyor. Her ayın belli tarihlerinden ödenen evde bakım parasıyla ilgili olarak , hangi illerde yatırıldı, yatan iller hangileri gibi sorulara yanıt aranıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan ödenekler; evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlara destek olunması adına veriliyor. 2 Nisan sorgulanmaya devam ederken hangi illerde ödemelerin yapıldığı e devlet üzerinden öğrenildiği biliniyor.

yatan iller Nisan ayının ilk günü itibariyle sorgulanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlar için verilen , hangi illerde yatırıldı, yatan iller hangileri gibi sorulara yanıt aranıyor. sorgulaması e devlet üzerinden yapılırken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak yatırılan evde bakım paraları güncel liste halinde takip ediliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULA!

Evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlar yatan iller sorgulaması yapıyor. 2 Nisan evde bakım maaşı yatan iller henüz belli olmazken detaylar şöyle;

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 1 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgula!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 1 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgula!

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.

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Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 2 Nisan 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula!
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