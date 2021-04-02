Model araba tutkunu çift, rekora koşuyor

Eskişehir'de yaşayan Ahmet ve Ezgi Şensu çifti, Türkiye'nin en büyük model araba koleksiyonlarından birini oluşturdu. Değeri 350 bin lirayı bulan model araba koleksiyonunda birbirinden farlı bin 500 otomobil bulunuyor.

Makine mühendisi Ahmet Şensu eşi Ezgi Şensu ile birlikte çocukluk hayali olan model araba koleksiyonunu gerçekleştirdi. 2008 yılında başladığı koleksiyonunda bin 500 araba biriktiren Ahmet Şensu'nun kendisi gibi model araba tutkunu olan eşi de Formula 1 otomobillerinin koleksiyonunu yaptı.

OYUNCAK DEĞİL MODEL ARABA

Model araba koleksiyonunun pahalı ve zahmetli bir koleksiyon olduğunu belirten Ahmet Şensu; "Çocukluktan bu yana model arabalara ilgim vardı. 2008 yılında koleksiyonumu yapmaya başladım. İnsanlar bu arabaları oyuncak araba sanıyor ama değim. Bu arabalar gerçeklerinin aslına sadık kalınarak birebir boyut ve detaylarda yapılan arabalar. O yüzden bu arabalar oldukça kıymetli. Zamanla koleksiyonumdaki araba sayımı bin 500'e çıkardım. Model arabalarım için özel vitrinler yaptırdım. Arabaların temizliği üç günümü alıyor" diye konuştu.

BEN KLASİK EŞİM FORMULA 1'Cİ

Eskişehir'de 10 yıldır birlikte olduğu Ezgi Aytaç Şensu ile 2 yıl önce evlendiğini belirten Ahmet Şensu, eşinin de kendisi gibi model araba tutkunu olduğunu söyledi. Kendisinin çoğunlukla klasik otomobillere merakının olduğunu belirten Ahmet Şensu; "Ben genellikle klasik otomobillere hayranım ama diğer otomobilleri de seviyorum. Ama eşim Ezgi'nin ilgi alanı Formula 1 araçları. Eşimin de Formula 1 araçlarından oluşan bir koleksiyonu var. Eşim bana doğum günümde koleksiyonumda eksik olan bir model arabayı uzun uğraşlar sonucu bulup bana hediye etti. İnsanın eşiyle aynı hobilerinin olması çok güzel" dedi.