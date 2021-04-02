Otizmli çocuklardan Başkan Ekinci’ye ziyaret

Otizmli öğrenciler, Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Baver Kaya ve öğretmenler eşliğinde Başkan Salih Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Rehabilitasyon merkezi öğrencileriyle yakınan ilgilenen Başkan Ekinci ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Baver Kaya, Öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.



Otizmli çocukların çok özel olduğunu belirten Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, "Otizmin bilinen tek tedavisi ise yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Fark edilip, destekleyici politikalarla desteklenmiş olan otizmli bireylerimizin hayatlarında büyük farklar oluşturabiliriz. Çocuklarımızı sağlıklı gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye getirmek mümkün olabilmektedir. Otizmli çocuklarımızı yılda bir Otizmli çocuklarımızı yılda bir kez farkındalık günü olarak değil, hayatımızın bir parçası olan otistik çocuklarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi.





HEDİYELERLE SEVİNDİRDİ

Yaklaşık 30 dakika süren ziyarette Müdür Baver Kaya, '2 Nisan Dünya Otizm farkındalık Günü' dolayısıyla Başkan Ekinci'ye tişört hediye ederek, Başkan Ekinci'de öğrencileri oyuncak ve çeşitli hediyelerle sevindirdi.