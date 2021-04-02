Reyting sonuçları 1 Nisan 2021 Perşembe! Bir Zamanlar Kıbrıs, Bir Zamanlar Çukurova, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım belli oluyor. Her gün bir önceki günün sıralaması açıklanırken gözler reyting sonuçları açıklandı mı, Bir Zamanlar Kıbrıs, Bir Zamanlar Çukurova, Survivor reyting sonuçlarına göre kim birincisi kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Haftanın beşinci gününde projelerde yaşananlar ve dizilerin elde ettikleri reyting sıralamaları merak ediliyor. İşte dünün reyting sonuçları ile 1 Nisan reyting sonuçları birincisi
Televizyon izleyicileri reyting sonuçları ile birinci gelen yapımı merak ediyor. Geçen hafta Bir Zamanlar Çukurova birinci olurken dünün reyting sonuçları ve 1 Nisan 2021 reyting sonuç sıralamaları ile ilgili detaylar şöyle;
Reyting sonuçları açıklandı. 1 Nisan 2021 Perşembe reyting sonuçlarına göre Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Bir Zamanlar Kıbrıs, üçüncü sırada Mucize Doktor yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
2 ESRA EROL'DA ATV
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 MUCIZE DOKTOR FOX
6 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1
7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV
8 SURVIVOR TV8
9 ATV ANA HABER ATV
10 ALEV ALEV SHOW TV
25 Mart 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ikinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, yedinci sırada Alev Alev dizisinin oldu.
1 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV
2 ESRA EROL'DA ATV
3 MUCİZE DOKTOR FOX
4 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
5 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
6 BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV
7 SURVİVOR TV8
8 ATV ANA HABER ATV