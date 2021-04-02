Reyting sonuçları 1 Nisan 2021 Perşembe! Bir Zamanlar Kıbrıs, Bir Zamanlar Çukurova, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları ile en çok izlenen yapım belli oluyor. Her gün bir önceki günün sıralaması açıklanırken gözler reyting sonuçları açıklandı mı, Bir Zamanlar Kıbrıs, Bir Zamanlar Çukurova, Survivor reyting sonuçlarına göre kim birincisi kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Haftanın beşinci gününde projelerde yaşananlar ve dizilerin elde ettikleri reyting sıralamaları merak ediliyor. İşte dünün reyting sonuçları ile 1 Nisan reyting sonuçları birincisi

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon izleyicileri reyting sonuçları ile birinci gelen yapımı merak ediyor. Geçen hafta Bir Zamanlar Çukurova birinci olurken dünün reyting sonuçları ve 1 Nisan 2021 reyting sonuç sıralamaları ile ilgili detaylar şöyle;