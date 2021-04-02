Tek hayali oyuncu olmaktı evinde ölü bulundu

Aslen Hataylı olan 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu, 2013 yılında okumak ve oyunculuk eğitimi almak için İstanbul'a geldi. Kadir Has Üniversitesi sinema ve televizyon bölümünden mezun olan Bulgurcu aynı zamanda Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Tek hayali oyuncu olmak olan Şükriye, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'deki evine geldi.



ARKADAŞLARI ÖLÜ BULDU



Sabah Şükriye Bulgurcu'ya ulaşamayan arkadaşları yaşadığı adrese geldi. Kapının açılmaması üzerine arkadaşları kapıyı kırarak eve girdi. Genç kızı hareketsiz yatar halde bulan arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şükriye Bulgurcu'nun öldüğü belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede genç kızın üzerinde herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izine rastlanmadığı ve darp veya yara bulunmadığı belirtildi.





TEK HAYALİ OYUNCU OLMAKTI



Genç kızın 2013 yılında Hatay'dan İstanbul'a okumak ve tek hayali olan oyunculuk hayalini gerçekleştirmek için geldiği öğrenildi. Anne ve babası ayrı yaşayan 3 kardeşi bulunan Bulgurcu'nun Kadir Has Üniversitesi sinema ve televizyon bölümünden mezun olduğu Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldığı öğrenildi. Genç kızın Hatay'da toprağa verileceği belirtildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.