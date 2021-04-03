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Giriş Tarihi: 3.4.2021

İoannis Hoca yaşam savaşını kaybetti

HASAN AY HASAN AY
İoannis Hoca yaşam savaşını kaybetti
Çanakkale Gökçeada'da koronavirüs hastalığı ağırlaşınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın helikopteriyle adadan alınarak hastaneye kaldırılan İoannis Kutidis (62) yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.
Gökçeada'daki Rum Lisesi'nde yaklaşık 1 yıldır matematik öğretmeni olarak görev yapan Yunanistan vatandaşı Kutidis, yaklaşık 10 gün önce koronavirüs hastalığına yakalandı. Üç gün önce Kutidis'in solunum güçlüğü çekmesi üzerine adadaki doktorlar daha kapsamlı bir tedavi için Çanakkale'ye sevk edilmesine karar verdi. Ancak hava muhalefeti nedeniyle feribotlar çalışmadı. Solunum güçlüğü çeken Kutidis, önceki gün özel kıyafetler ve ekipmanlar kullanan görevliler tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Çanakkale'ye götürülmüştü.
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İoannis Hoca yaşam savaşını kaybetti
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