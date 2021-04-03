Nusaybin'de trafik kazası: 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin – Kızıltepe ilçesi İpekyolu'nda hareket eden tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak devrildi.

Kazada tırda bulunan Arif Hekimoğlu ve oğlu Recep Hekimoğlu araçta sıkışarak yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan iki kişi arama ve kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tırın enkazı vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.