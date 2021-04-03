Sapanca Gölü resmen kızardı

Sakarya'nın içmesuyu kaynağı olan Sapanca Gölü kızardı. Suyun kızardığını görenler şaşkınlığını gizleyemez iken kırmızılık giderek yayıldığı gözlendi. Göl lüzeyindeki kırmızılığı yılın belgi dönemlerinde yaşanan alg patlaması olduğu ve korkulacak bir durumun olmadığını belirten uzmanlar, "Alg patlamasının yöresel ve mevsimsel olduğu ve genellikle az derin sahil sularında, iç deniz, körfezler, göller ve nehir ağzına yakın yerlerde yoğun görülüyor" dedi.

KIZIL AKIN NEDİR?

Halk arasında 'Alg patlaması' olarak bilinen 'kızıl akın' nasıl oluşuyor. Uzmanlar sudaki sucul ekosistemlerde bir veya birkaç alg (fitoplankton) türünün, besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak popülasyonlarının artması, bununla birlikte sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kırmızı veya kahverengi bir görünüme sokmasına neden oluyor. Alg patlamasının yöresel ve mevsimsel olduğu biliniyor.