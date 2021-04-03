Son dakika: Genç kızın sır ölümü! Tek istediği oyuncu olmaktı

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrasında genç kızın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede genç kızın üzerinde herhangi bir delici, kesici ve ateşli silah izine rastlanmadığı ve darp veya yara bulunmadığı belirtildi.

TEK HAYALİ OYUNCU OLMAKTI



Genç kızın 2013 yılında Hatay'dan İstanbul'a okumak ve tek hayali olan oyunculuk hayalini gerçekleştirmek için geldiği öğrenildi. Anne ve babası ayrı yaşayan 3 kardeşi bulunan Bulgurcu'nun Kadir Has Üniversitesi sinema ve televizyon bölümünden mezun olduğu Müjdat Gezen Tiyatro Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldığı öğrenildi. Genç kızın Hatay'da toprağa verileceği belirtildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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