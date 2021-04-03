Suriyeliler kaza kurbanı

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 ölü, 10 yaralı Mustafa Taybe yönetimindeki otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ticari araç hatalı sollama nedeniyle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, jandarma ekipleri bir süre yolu trafiğe kapattı.



Ahmet Esat

Olay yerine gelen ekipler, kazada yaralanan 12 kişiyi ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan Suriye uyruklu Mustafa Taybe (27) ile Ahmet Esat (54) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Taybe ve Esat'ın cenazeleri Gaziantep'te yapılan otopsinin ardından Suriye'nin İdlip kentinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Mustafa Taybe