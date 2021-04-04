Artık hiçbiri hayal değil! Pandemi sonrası geliştirilen donanım, yazılım ve ürünler...

Küçüklerin büyüklerden daha çok bildiği bu çağda hayatta kalmak için öyle ya da böyle dönüştük. Haliyle çağın gereği olarak bilişim teknolojilerine olan talep yüzde 77 oranında arttı. Ve bilişim teknolojilerinin temeli olan donanım, yazılım ve servis hizmetlerinde projeler havada uçuşmaya başladı. Dijital dönüşümün büyük bir ivme yakaladığı ve son kullanıcıların hayatına büyük kolaylıklar getiren uygulamaların en dikkat çekenlerini, İTÜ ARI Teknokent ve Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren BÜDOTEK'ten çıkan teknolojileri derledik:





ANINDA HİJYEN

Money Shower isimli firmanın geliştirdiği Money Shower isimli ürün ATM'lerden para çekerken hijyen ihtiyacını karşılıyor. Firma, kağıt paraları ATM'de dezenfekte eden bir sistem geliştirdi. Money Shower isimli ürünüyle ATM'lerdeki kağıt paraları, Thing Shower isimli diğer bir ürünüyle ise kapı kolları, telefon, çatal, bıçak, bardak gibi gün içinde yüzlerce kişi tarafından temas edilen cansız yüzeyleri saniyeler içinde dezenfekte edebiliyor. Türkiye'deki 52 bin ATM'ye yetecek sayıda cihaz üreten firma, ayrıca 76 ülkeden patent sahibi.