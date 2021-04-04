Cani koca mesaj için eşini bıçaklayarak öldürdü: Suç aleti ile birlikte yakalandı...

Eşinin başka bir erkekle mesajlaştığını öğrenen koca dehşet saçtı. Sabah saatlerinde Balıkesir'in Gümüşçeşme Mahallesinde meydana gelen olayda 35 yaşındaki Emrah Kayadelen, 28 yaşındaki eşi Seda Kayadelen'in telefonunu eline geçirdi.

TELEFONUNDA BAŞKA ERKEKLE MESAJLARINI YAKALADI

Genç adam telefonun mesaj bölümünde eşinin başka bir erkekle mesajlaştığını görünce öfkelenmeye başladı. Çift arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bırakınca Emra Kayadelen eline geçirdiği bıçakla eşine saldırmaya başladı.

DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Seda Kayadelen eşinin bıçaklı saldırısı sonrası vücudunun 5 ayrı yerinden ağır şekilde yaralandı. Saldırı sonrası cani koca olay yerinden kaçarken 112 acil sağlık ekipleri genç kadını tedavi için hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Seda Kayadelen hayatını kaybetti.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olay sonrası Balıkesir emniyetine bağlı polisler Emrah Karadelen'in yakalanması için kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada saklandığı yeri tespit eden emniyet güçleri Kayadelen'i saklandığı yerde suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınması için emniyete götürülürken olayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.