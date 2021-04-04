Eşiyle tartışıp evi terk eden yaşlı adamdan haber alınamıyor

ARAMA ÇALIŞMALARI YARIN DEVAM EDECEK

Öte yandan, kayıp yaşlı adam için yürütülen arama çalışmalarına, havanın kararmasıyla birlikte ara verildi. Yarın sabahın ilk saatlerinde yeniden başlatılacak olan arama çalışmalarında, jandarma ve AFAD ekipleri, personel sayını artırarak yeniden görev alacak.

"GÖREN VE DUYAN VARSA HABER VERSİN"



Dün eşiyle tartıştıktan sonra evini terk eden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Mahmut Harman için yürütülen arama çalışmalarında kendisi ve mahalle halkının da seferber olduğunu dile getiren Gölbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Kuş, "Dün saat 16.00'dan bu yana Mahmut Harman amcamızı jandarma ve AFAD ekipleri ile birlikte arıyoruz. İnşallah sağ salim Mahmut amcamızı buluruz. Vatandaşlarımızdan ricam, gören ve duyan varsa, bizlere, jandarma ve polislerimize haber vermeleridir. Jandarma ve AFAD ekiplerimizle birlikte, biz de mahalleli vatandaşlar ile birlikte dört bir yandan arayış içerisindeyiz. İnşallah en kısa zamanda Mahmut amcamızı buluruz" ifadelerini kullandı.