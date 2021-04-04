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Giriş Tarihi: 5.4.2021 01:49 Son Güncelleme: 5.4.2021 01:53

Sokak ortasında kadına şiddet! Eşini, çocuğunun gözleri önünde dövdü

Küçükçekmece'de bir kişi, eşi olduğu iddia edilen kadını sokak ortasında çocuğunun gözleri önünde darbetti. Kadının şiddete maruz kaldığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi, kucağındaki küçük yaştaki erkek çocukla birlikte sokakta ilerlerken eşi olduğu iddia edilen bir kadın ile tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen adam, sokak ortasında yumruklar savurarak kadını darbetti.

ÇOCUĞUN ÇIĞLIKLARINA VE AĞLAMASINA ALDIRIŞ ETMEDİ Saldırgan adam, kucağındaki küçük çocuğun çığlıklarına ve ağlamasına aldırış etmeden kadını darbetmeye devam etti. Kadına şiddet olayı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.