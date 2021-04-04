Sokak ortasında kadına şiddet! Eşini, çocuğunun gözleri önünde dövdü

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi, kucağındaki küçük yaştaki erkek çocukla birlikte sokakta ilerlerken eşi olduğu iddia edilen bir kadın ile tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen adam, sokak ortasında yumruklar savurarak kadını darbetti.
ÇOCUĞUN ÇIĞLIKLARINA VE AĞLAMASINA ALDIRIŞ ETMEDİ
Saldırgan adam, kucağındaki küçük çocuğun çığlıklarına ve ağlamasına aldırış etmeden kadını darbetmeye devam etti. Kadına şiddet olayı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
OLAY KAMERAYA YANSIDI
Görüntülerde kadının çocuğu adamın kucağından almaya çalıştığı, şahsın ise yumruklar savurarak kadını darbettiği görülüyor.