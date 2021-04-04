Terör şehidi dualarla anıldı, hayrına bin kişilik mevlit yemeği verildi

Mardin'in Midyat ilçesindeki bir düğün salonunda korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen anma törenine; Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Garnizon Komutanı Albay Türker Tuna, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, Mardin dışından gelen kanaat önderleri, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.





Mevlidin okunması ve duaların ardından kısa bir konuşma yapan şehit Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, "Bu teşriflerinizle gerçekten bize teselli oldunuz, moral oldunuz. Şehidimizinşahadetinden bugüne hepiniz yanımızda yer aldınız, acımızı paylaştınız, özel günlerimizde bizlerle oldunuz. Mazlum Gözenoğlu şehidimiz ve bu güzel vatan için canlarını seve seve feda eden kıymetli şehitlerimizin ruhu şad olsun. Sağolun, var olun" dedi.



Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Midyat Şube Başkanlığına Mehmet Mekan Taş da, "Şehit Mazlum Gözenoğlu'nun ailesi ve ülkemizdeki tüm şehit ailelerine, gazilerimizin ailelerine saygılarımı iletiyorum. Bugün Gözenoğlu ailesi şehit çocukları Mazlum Gözenoğlu için düzenledikleri bu mevlit programı için bizlerde teşrif ettik ve onların acısını paylaştık. Şehitlerimiz için dualar ettik. Bütün şehitlerimize Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun" dedi.