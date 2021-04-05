Ali İnci: Oyunlarını başlarına yıkarız

Dün gece yarısı, 103 emekli amiral, Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bir bildiri yayımladı. Söz konusu açıklama sonrasında siyasi isimlerden art arda açıklamalar geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise bildiriye ilişkiye ilişkin soruşturma başlattı.

Emekli amirallerin yayımladığı 'darbe çağrışımlı bildiriye' 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci de çok sert tepki gösterdi.

İnci yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gece kokuşmuş vesayetçi - cuntacı zihniyetin artığı 104 emekli amiralin hadlerini aşarak yayınlamış oldukları bildiri asla kabul edilemez. Kullanılan üslup ve kelimelerin ülkemizin tarihinde ne anlama geldiklerini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Vesayetçi Türkiye sevdalısı, kendilerini milli iradenin üstünde gören bu zihniyet bilsin ki tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi gerekirse oynadıkları oyunları başlarına yıkarız. Bu millet artık sizin ayar vermenize asla izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.

İnci, "Biz, 15 Temmuz Millî İrade Derneği olarak, 27 Mayıs 1960 darbesine de, 12 Mart 1971 muhtırasına da, 12 Eylül 1980 darbesine de, 28 Şubat 1997 post-modern darbesine de, 27 Nisan 2007 e-muhtırasına da ve son olarak 15 Temmuz 2016 FETÖ'nün hain darbe girişimine de kanımızın son damlasına kadar, bütün bedenimizle, ruhumuzla vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla karşı duracağız. Ve alçak millî irade hırsızlarına diyoruz ki, yaptıklarınızı unutmadık! Unutmayacağız! Ve de unutturmayacağız!" dedi.