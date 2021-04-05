Annesinin sesini ilk kez Türkiye’de duydu

Bosna Hersek'te yaşayan 2 yaşındaki Majra Delic, dünyaya geldikten kısa bir süre sonra menenjit geçirdi ve işitme yetisini kaybetti. Bosnalı hekimler, küçük kızın 5 yaşına kadar ameliyat olmasının ve duymasının mümkün olmadığını belirtti. Umudunu kaybetmeyen Delic Ailesi için ülkede yardım kampanyası düzenlendi. Daha sonra Majra, biyonik kulak tedavisi için Türkiye'ye geldi. Türk hekimler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası küçük kızın 2 yıllık sessizliği son buldu. Majra'nın ilk duyduğu ses annesi Anisa'nın sesi olurken, annenin ilk kelimesi ise 'bebeğim' oldu. DHA