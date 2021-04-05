Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Annesinin sesini ilk kez Türkiye’de duydu
Giriş Tarihi: 5.4.2021

Annesinin sesini ilk kez ’de duydu

Annesinin sesini ilk kez Türkiye’de duydu

Türk hekimler tarafından gerçekleştirilen operasyonla 2 yaşındaki Majra Delic’in sessizliği son buldu

Bosna Hersek'te yaşayan 2 yaşındaki Majra Delic, dünyaya geldikten kısa bir süre sonra menenjit geçirdi ve işitme yetisini kaybetti. Bosnalı hekimler, küçük kızın 5 yaşına kadar ameliyat olmasının ve duymasının mümkün olmadığını belirtti. Umudunu kaybetmeyen Delic Ailesi için ülkede yardım kampanyası düzenlendi. Daha sonra Majra, biyonik kulak tedavisi için Türkiye'ye geldi. Türk hekimler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası küçük kızın 2 yıllık sessizliği son buldu. Majra'nın ilk duyduğu ses annesi Anisa'nın sesi olurken, annenin ilk kelimesi ise 'bebeğim' oldu. DHA
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
ARKADAŞINA GÖNDER
Annesinin sesini ilk kez Türkiye’de duydu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA