Kadıköy Belediyesi’nde komisyon adaletsizliği

Kadıköy Belediyesi'nde her yıl Nisan ayı toplantılarında 1 yıllık belediye İhtisas komisyon seçimleri yapılır. Bugüne kadar Kadıköy'de AK Partili meclis üyelerine komisyonlarda yer verilmişti. İlk kez bu yıl yapılan meclis toplantısında CHP grubu ihtisas komisyonlarına AK Partili üye alınmadı. Yaşanan durumun hukuka aykırı olduğunu belirten AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya şunları söyledi:

"Partilerin meclis üye sayısının tüm meclise oranlarına göre İhtisas komisyonları belirlenir. Kadıköy'de toplam 37 meclis üyesi belediye başkanı ile birlikte 38 üyenin 4 tanesi AK Partilidir. Yasada geçerli oransal duruma göre 5 kişilik bir komisyon da 0,53 AK Parti, 4,47 CHP meclis üyesi olmalıdır. Küsuratlı kısım AK Parti açısından fazla olduğu için tam olarak 1 e yuvarlanır ve AK Parti 1 Chp 4 olmak üzere komisyon teşekkül ettirilmeliydi. Bu yasal bir zorunluluktur. Asla ve asla CHP grubunun veya belediye başkanının keyfinde ve ihtiyarında değildir."

"KONUYU YARGIYA TAŞIYACAĞIZ"

Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'na da tepki gösteren Başkan Kaya sözlerine şu şekilde devam etti: "Bizleri ilçe binamızda ziyarete gelen Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı paylaştığı twetinde katılımcılık ve demokrasi kültüründen bahsetmiştir. Ancak anlaşılan odur ki bu temennisi sadece sözde kalmıştır. Acaba ne değişti de demokrasiden ve katılımcılıktan korkar olundu? Yoksa göreve geldiğimizden beri yaptığımız net muhalefet mi gözlerini korkuttu? Yetersiz idarecilikten oluşan grev, Kadıköy'ü saran çöp kokuları, spor kulüplerinin tahliyelerini kamuoyuna duyurduğumuz için mi endişe? CHP grubunu ve belediye başkanını bu utanç tabloları ve sözde demokrasileri ile baş başa bırakıyorum. Her ne şart altında olursa olsun komisyonlarda olmasak dahi etkin ve düzeyli muhalefetimizi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yasal hakkımız olan komisyon üyelerimiz için yargı yoluna başvuracağız ve en kısa zamanda belediye bu yanlıştan yargı kararı ile dönmek zorunda kalacaktır."

AYDIN: "DEMOKRASİ KATLİAMI"

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Fırat Aydın şu ifadeleri kullandı:

"CHP bugüne kadar Kadıköy'de yaşanmamış bir şekilde Belediye Meclisi İhtisas Komisyonlarında AK Parti'li üyelerin görev almasına engel oldu. Unutmayın! CHP, muhalefetteyken "Demokrasi" naraları atar, Belediye Meclisinde bile çoğunlukta olsa "Demokrasi" katliamı yapar!"