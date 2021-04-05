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Giriş Tarihi: 6.4.2021 08:44

Maden işçisi kalp krizinden hayatını kaybetti

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Maden işçisi kalp krizinden hayatını kaybetti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Müessesesi’nde vinç bakım servisinde çalışan maden işçisi Bayram Gökgöz, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kalp krizinden hayatını kaybeden Bayram Gökgöz'ün cenazesi Kozlu ilçesine bağlı Elmacı Köyü'nde toprağa verildi.

Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen cenaze törenine Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, GMİS Kozlu Şube Başkanı Muhammet Ardıç, Şube Sekreteri Binali Acun, Şube Mali Sekreteri Raif Öztürk, Şube Teşkilat Sekreteri Dursun Başbakıcı, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan 49 yaşındaki Gökgöz, 1988 yılında TTK'ya iş başı yapmıştı.

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Maden işçisi kalp krizinden hayatını kaybetti
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