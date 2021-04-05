“Millet iradesini yanında vesayet zihniyetini karşısındayız”

Memur - Sen Antalya İl Başkanı Ünal Hisarkaya milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilenmekte olduğunu söyledi. Deniz Kuvvetleri emeklisi sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibariyle "amiral eskisi olduğunu da belirten Hisarkaya, "Eski düzenin kafasını konuşturan bu 103 vesayet mankurtu; Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden "fikir beyanı" adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri "muhtıra çağrışımlı" bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir" açıklamasını yaptı.

'MİLLETİN TAHAMÜLÜ YOK'

Ünal Hisarkaya milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü olmadığını da kaydetti. 15 Temmuz'da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüldüğünü de belirten Başkan Hisarkaya, "Kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikâr edilen kirli niyetlerin de aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkûm edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz" diyerek tepkilerin idile getirdi.