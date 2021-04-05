MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ sınav sonuçları için geri sayım başladı!

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Giriş Tarihi: 5.4.2021 08:05

açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ile için geri sayım başladı!

MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 MSÜ sınav sonuçları için geri sayım başladı!

’nın ardından sorgulamaları an itibariyle başladı. Yurt genelinde 4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen sınavda adaylara 135 dakika süre verilirken askeri öğrenci aday belirleme sınavı soruları ve cevapları öğleden sonra yayınlanmıştı. Askeri personel olarak ilgili kurumda istihdam sağlamak isteyen vatandaşlar gözlerini , ne zaman açıklanacak sorularının yanıtına çevirdi. 2021 sınav takvimi duyururken ne zaman açıklanacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte 2021 MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih!

ile ilgili son gelişmeler adayların gündeminde yer alıyor. Son olarak 81 ilde toplamda 95 sınav merkezinde yapılırken gözler , ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtına çevrildi. Amaçları doğrultusunda zorlu sorular karşısında ter döken adaylar 2021 için araştırmalarını sürdürürken tarih bilgisi de geldi. Buna göre MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sonuçları ile ilgili son duyurular yakından takip ediliyor. 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilen sonuçları sorgulama işlemleri sayfası üzerinden gerçekleştiriyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre; MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihine erişime açılacak.

MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 MSÜ sınav sonuçları için geri sayım başladı!

açıklanma tarihi belli oldu. 29 Nisan 2021 tarihine erişime açılacak.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile 'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 MSÜ sınav sonuçları için geri sayım başladı!

MSÜ SINAVI DEĞERLENDİRME

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları 'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

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MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 MSÜ sınav sonuçları için geri sayım başladı!

MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45'ten itibaren 'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2021 SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ sınav sonuçları için geri sayım başladı!
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