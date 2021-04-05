PKK/KCK’nın kadın yapılanmasına operasyon

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK kadın yapılanması 'Özgür Kadın Hareketi'nin ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Savcılığı, 'Özgür Kadın Hareketi'nin, üyelerinin terör örgütü adına siyasi- ideolojik eğitim almalarına 'dernek' ve 'platform' adı altında destek olduğu, terör örgütünün kadınlara sempatisini kazandırarak, kadınları saflarına çektiği, legal yapı altında illegal olan örgütsel görüşme, toplantı, yürüyüş düzenlediği gerekçesiyle 33 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Mahkeme kararıyla alınan gözaltı operasyonu, sabah erken saatlerde başladı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekât polislerinin de desteği ile 22 kişiyi gözaltına aldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un basın danışmanının da aralında bulunduğu 22 kişi işlemleri için Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Gözaltına alınanlarla birlikte çok sayıda belge ve örgüt içerikle dokümanlara da incelenmek üzere el konuldu.