Vicdansız sürücünün çarptığı kadın otobüsün altına girdi

Kaza, 02.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin Uğurlu (23)'ya hızla gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uğurlu metrelerce savrulduktan sonra park halinde bulunan bir belediye otobüsünün altına girdi. Genç kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda otobüsün altından çıkarılan Tülin Uğurlu, ambulansa alınarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri bir süre inceleme yaptı. Çarpmanın etkisiyle çevreye saçılan araç parçaları toplanarak muhafaza altına alındı. Polis kazayı görenleri, bilgisine başvurmak üzere emniyete götürdü. Kazayı gören taksiciler genç kadına çarparak ölümüne sebep olan ve kaçan aracın kamyon olduğunu belirtti.Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.