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Giriş Tarihi: 6.4.2021 03:46 Son Güncelleme: 6.4.2021 03:46

Vicdansız sürücünün çarptığı kadın otobüsün altına girdi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Vicdansız sürücünün çarptığı kadın otobüsün altına girdi

’de yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Tülin Uğurlu, hızla gelen bir aracın çarpması sonucu savrularak park halindeki belediye otobüsünün altına girdi. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken sürücü olay yerinden kaçtı

Kaza, 02.00 sıralarında Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tülin Uğurlu (23)'ya hızla gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uğurlu metrelerce savrulduktan sonra park halinde bulunan bir belediye otobüsünün altına girdi. Genç kadına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.



GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda otobüsün altından çıkarılan Tülin Uğurlu, ambulansa alınarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



POLİS İNCELEME YAPTI

Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri bir süre inceleme yaptı. Çarpmanın etkisiyle çevreye saçılan araç parçaları toplanarak muhafaza altına alındı. Polis kazayı görenleri, bilgisine başvurmak üzere emniyete götürdü. Kazayı gören taksiciler genç kadına çarparak ölümüne sebep olan ve kaçan aracın kamyon olduğunu belirtti.

Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Vicdansız sürücünün çarptığı kadın otobüsün altına girdi
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