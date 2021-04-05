Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yoldan çıkıp takla attı
Giriş Tarihi: 6.4.2021 01:11

Yoldan çıkıp takla attı

ABBAS ÇAKAR
Yoldan çıkıp takla attı

ilçesinde bulunan -Kandıra yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkıp yoldan aşağıya uçan otomobil takla atarak ters döndü.Araçta mahsur kalan sürücü ise itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kocaeli Kandıra ilçesinde bulunan Kaynarca yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi alınamayan 41 AGS 878 plakalı araç kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu.

Takla atan otomobili gören çevredeki diğer sürücüler hemen itfaiye, polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta mahsur kalan sürücüyü kurtararak112 ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırılırken, kullanılamaz hale gelen araç kurtarıcıyla otoparka çekildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yoldan çıkıp takla attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA