Yoldan çıkıp takla attı

Kocaeli Kandıra ilçesinde bulunan Kaynarca yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün ismi alınamayan 41 AGS 878 plakalı araç kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu.

Takla atan otomobili gören çevredeki diğer sürücüler hemen itfaiye, polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta mahsur kalan sürücüyü kurtararak112 ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırılırken, kullanılamaz hale gelen araç kurtarıcıyla otoparka çekildi.