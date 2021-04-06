Kömür ocağında göçük: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, olay Kilimli İlçesine bağlı Bölüm Mahallesinde meydana gelirken, göçükte Salif Zıvalı işçi mahsur kaldı. İşçiyi kurtarmak için arkadaşları ile olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, mahsur kalan işçiyi ekipler uzun uğraşılar sonucunda çıkarılarak ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.





Öte yandan ruhsatsız çalışan ocağın yoluna araç giremezken, bulunduğu yerden çıkartılan işçi, arazi aracının kasasına konularak ambulansa taşındığı öğrenildi. Göçük altından çıkarılan ve hayatını kaybeden maden işçisinin yakınları sinir krizleri geçirirken, olay ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.