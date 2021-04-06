Köyden dünyaya kitap satıyor

İstanbul ve Edirne il merkezinde yıllarca kitabevi işlettikten sonra doğduğu köye taşınan Mustafa Karaca, internet sayesinde köydeki kitabevinden bütün dünyaya kitap satıyor.

İstanbul Beyoğlu ve Edirne merkezde uzun yıllar kitapçılık yapan Mustafa Karaca (60),kitabevini kısa bir süre önce doğdu köy olan Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyüne taşıdı. Satın aldığı bir köy evini aslına uygun olarak onararak kitabevi haline getiren Karaca, internet sayesinde tüm dünyaya kitap satıyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü mezunu olan Karaca "Uzun yıllar İstanbul Beyoğlu'nda kitabevi işlettim. Yaklaşık 20 yıl önce İstanbul'dan memleketim Edirne'ye taşındım ve uzunca bir süre Edirne merkezde kitabevi işlettim. Artan maliyetler ve pandemi koşulları nedeniyle doğdum köye taşınmaya karar verdim. Kitap satışları artık internetten yapılıyor. Kitap siparişleri internet üzerinden geliyor. Biz de burada siparişleri hazırlayıp 6 kilometre uzaklıktaki Süloğlu ilçesinde kargoya teslim ediyoruz. Bütün dünyadan kitap siparişi geliyor. Amerika'dan, Avrupa ülkelerinden, Rusya'dan bile kitap siparişi geliyor" dedi.

Kendisi gibi kütüphanecilik bölümü mezunu olan eşi Meral Karaca'nın yardımıyla sürdürdüğü internet satışlarından oldukça memnun olan Karaca, boş zamanlarında ise kitabevinin bahçesinde sebze ve meyve yetiştiriciliği yapıyor.