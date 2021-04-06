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Giriş Tarihi: 6.4.2021 23:47

Sigara kaçakçılarına ağır darbe

ABBAS ÇAKAR
Sigara kaçakçılarına ağır darbe

Müdürlüğü tarafından, İlçesinde düzenlenen operasyonda, sigara kaçakçılarına ağır darbe vuruldu. Operasyonda durdurulan bir araç ile baskın yapılan bir depoda yüzlerce kilo tütün, binlerce boş ve dolu makaron ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu takibe aldıkları 3 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Düzenlenen operasyonda, derince ilçesinde durdurulan bir araç ile basılan bir depoda 610 kilo kıyılmış tütün, 100 gramlık 520 paket kıyılmış tütün, 100 sökülmüş TAPDK bandrolü, 10 bin bandrolsüz makaron, 250 boş tütün ambalajı, bin 630 kilo açık kıyılmış tütün, 1 sigara sarma makinesi, 1 ambalaj paketleme ısıtıcısı ile 1 tartı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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Sigara kaçakçılarına ağır darbe
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