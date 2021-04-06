Sigara kaçakçılarına ağır darbe

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu takibe aldıkları 3 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Düzenlenen operasyonda, derince ilçesinde durdurulan bir araç ile basılan bir depoda 610 kilo kıyılmış tütün, 100 gramlık 520 paket kıyılmış tütün, 100 sökülmüş TAPDK bandrolü, 10 bin bandrolsüz makaron, 250 boş tütün ambalajı, bin 630 kilo açık kıyılmış tütün, 1 sigara sarma makinesi, 1 ambalaj paketleme ısıtıcısı ile 1 tartı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.