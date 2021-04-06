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Giriş Tarihi: 6.4.2021 21:34 Son Güncelleme: 6.4.2021 21:38

’de korku dolu anlar! Boynuna dolu şişe bağlayan intihara kalkıştı

Şişli’de korku dolu anlar! Boynuna benzin dolu şişe bağlayan kadın intihara kalkıştı

’de bir otoparkın çatısına çıkarak boynuna dolu iki şişeyi bağlayıp hayvan hakları adına eylem yaptığını söyleyen bir yürekleri ağza getirdi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilemeyen kadını itfaiye ve polis ekipleri müdahale ederek kurtardı.

Olay, saat 17:30 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meryem K. isimli kadın, hayvan hakları adına eylem yapmak için cadde üzerinde bulunan bir otoparkın çatısına çıktı.

BOYNUNDAKİ BENZİN ŞİŞELERİYLE KENDİNİ ZİNCİRLEDİ

Boynuna benzin dolu iki şişe bağlayan kadın kendini reklam panosuna zincirleyerek bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Müzakereci polis memuru ve çevredeki vatandaşlar kendini yakmaya çalışan Meryem K.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı.

İTFAİYE SU SIKARAK MÜDAHALE ETTİ

Bir türlü ikna edilemeyen kadına itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale ederken polis memurları eylemci kadının bulunduğu çatının arka kısmından dolanarak kadını etkisiz hale getirdi. Sağlık ekipleri Meryem K.'yi ambulansa bindirerek kontrol amaçlı Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ne kaldırdı.

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Şişli’de korku dolu anlar! Boynuna benzin dolu şişe bağlayan kadın intihara kalkıştı
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