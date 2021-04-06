Şişli’de korku dolu anlar! Boynuna benzin dolu şişe bağlayan kadın intihara kalkıştı

BOYNUNDAKİ BENZİN ŞİŞELERİYLE KENDİNİ ZİNCİRLEDİ

Boynuna benzin dolu iki şişe bağlayan kadın kendini reklam panosuna zincirleyerek bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Müzakereci polis memuru ve çevredeki vatandaşlar kendini yakmaya çalışan Meryem K.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı.