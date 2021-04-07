15 milyonluk kaçak mal gümrüğe takıldı

Kocaeli Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 15 milyon lira olan gümrük kaçağı mutfak eşyaları yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yapılan veri analizi sonucu Çin'den geldiği öğrenilen ve riskli olarak değerlendirilen 2 konteynerin kontrol edilmesi için Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne talimat verildi. Talimat üzerine harekete geçen Kocaeli Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne bağlı ekipler, Dilovası İlçesinde bulunan limada gerçekleştirdiği kontrollerde şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine konteynerin açılarak aranmasına karar verildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen aramalarda konteynerde bulunan kolilerin içerisinde ithalat beyannamesinde yer almayan, vergileri ödenmeksizin yurda sokulmak istenen 96 bin pense, 22 bin kek kalıbı, 81 bin süzgeç ve 95 bin elektrikli süt çırpıcı ele geçirildi. Ele geçirilen yaklaşık 300 bin ürünün gümrüklenmiş değerinin 15 milyon lira olduğu belirlenirken sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.