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Giriş Tarihi: 7.4.2021 20:03

Berberde yaşanan cinayet olayında 2 kişi tutuklandı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Berberde yaşanan cinayet olayında 2 kişi tutuklandı

’nın ilçesinde berberde tıraş olduğu sırada iki grup arasında yaşanan silahlı kavga sonrası 1 kişinin ölümüne 1 kişini de yaralanmasına neden olan cinayet şüphelileri yakalandı.

Silahlı saldırı sonrası kaçan şahıslarla ilgili geniş çaplı arama çalışması başlatan Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan cinayet şüphelilerini yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlarda cinayet şüphelileri oldukları belirlenen Recep Ü., Ramazan Ü., Enes Ü. ile Abubekir Ü. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, alınan sağlık raporunun ardından Siverek Adliyesine sevk edildi.

Sabah erken saatlerde mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Recep Ü. ile Ramazan Ü. kardeşler 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken Enes Ü. ile Abubekir Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



NE OLMUŞTU

İlçenin Kale Mahallesi Gerger Caddesi üzerinde bulunan berberde tıraş olduğu sırada kimliği belirsiz kişi ve kişilerce silahlı saldırı sonrası Selim Üngün olay yerinde hayatını kaybederken Ali Üngün ise yaralanmıştı.

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Berberde yaşanan cinayet olayında 2 kişi tutuklandı
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