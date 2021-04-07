CHP kendi içindeki gizli AK Parti hayranını arıyor

Olayın şokunu üzerinden atamayan CHP İl Yönetimi, meclis üyelerini olağanüstü toplarken Önder'e bir oy vererek başkanlık yolunu açan CHP meclis üyesi didik didik araştırılıyor.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

Çanakkale'de 40 yıldır CHP'nin çeşitli kademelerinde siyaset yapan CHP İl Genel Meclis üyesi Nejat Önder, "Yaşananları kabullenemiyorum" diyerek partisinden istifa edip AK Parti'ye geçmesinin yankıları sürüyor.

AK Parti Grup toplantısında Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın davetiyle Ankara'ya gelen Nejat Önder'in parti rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılırken; bağımsız aday olarak girdiği yarışta CHP, AK Parti ve MHP oylarını alarak İl Genel Meclis Başkanlığı koltuğuna oturan Önder, Çanakkale'de tüm dengeleri değiştirdi.

CHP OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

"Kaset komplolarının, sırttan vurmaların, HDP ile dirsek temasların, darbe çığırtkanlıklarının yapıldığı bir partide işim yok" diyen Nejat Önder'in CHP'den de 1 oy alarak başkanlık koltuğuna oturması CHP'yi de karıştırdı. Yaşanan hüsran sonucu CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, meclis üyelerini olağanüstü toplandı.

"OY VEREN O ÜYEYİYİ BULACAĞIZ"

CHP'li İl Genel Meclis üyeleri ile bir araya gelen ve bir durum değerlendirmesi yapan CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural; "Bir arkadaşımız Nejat Önder'in seçilmesine destek olmuştur. Bu destek olan arkadaşımız ya çıkacaktır gurur ve onuru varsa istifa edip ayrılacaktır. Ya da bundan sonraki süreçte özeleştirisini yaparak kendisini örgütüne teslim edecektir. Örgütte gereğini yapacaktır." Diye konuştu.

"O KİŞİ YANLIŞA DUR" DEDİ

CHP'nin yine doğruyla yanlışı ayırt edemediğine dikkat çeken AK Parti İl Başkanı Naim Makas, "O kişi Ahmet olmuş, Mehmet olmuş ne önemi var. CHP, O kişi aslında bir isyanın bir başkaldırışın sembolü. O kişiyi de , Nejat beyi de anlayamayan CHP yine yanlış noktada yanlışın peşinde savrulup duruyor. Ben Nejat beyi dik duruşundan dolayı kutlarım" dedi.

SANDALYE SAYISI DEĞİŞTİ

Önder'in AK Parti'ye geçişiyle meclisteki sandalye sayısı da değişti. Mecliste 14 üyesi bulunan AK Parti, Önder'in partiye katılmasıyla sandalye sayısını 15'e yükseltirken, mecliste CHP 17, MHP ise 2 meclis üyesine sahip.