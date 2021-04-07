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Giriş Tarihi: 7.4.2021 10:25 Son Güncelleme: 7.4.2021 10:57

'de korkunç ! Üniversiteli Simay'ın acı sonu...

İHA
İzmir'de korkunç kaza! Üniversiteli Simay'ın acı sonu...

'de korkunç bir meydana geldi. Üniversiteli (26), yolun karşısına geçmek isterken yolcu minibüsünün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları ise yıkıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...

Edinilen bilgiye göre kaza dün saat 16.30 sıralarında Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Simay Karadumanlı'ya (26) yolcu minibüsü çarptı. Dolmuşun altında kalan genç kadını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralandığı belirlenen Karadumanlı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Simay Karadumanlı'nın acı haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Simay Karadumanlı'ya çarpan minibüs şoförü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de korkunç kaza! Üniversiteli Simay'ın acı sonu...
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