SON DAKİKA HABERİ: Marangoz atölyesinde cinsel saldırıya uğrayan Çiğdem Yaylak yüzde 99 engelli kalmıştı! Murat Kaya hakkında karar çıktı





SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKARILDI

Bugün 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Murat Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, tutuksuz sanık G.K., Çiğdem Yaylak'ın annesi Hülya Baran, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vekili Alperen Çiftçi ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Alperen Çiftçi, savcının Murat Kaya hakkında sunduğu mütalaaya katıldıklarını belirterek, diğer sanık G.K.'nin de 'yardım eden' sıfatıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin her türlü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulunan Çiğdem Yaylak'ın annesi Hülya Baran, diğer sanığın da tutuklanmasını istedi.



BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşmada son sözü sorulan Murat Kaya, Çiğdem Yaylak'ın kendi rızası ile aracına bindiğini ve intihara meyilli kişiliği olduğunu öne sürerek, kendisine zorla uyuşturucu verilmediğini iddia edip, beraatini talep etti.

Savcı ise önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, suçun ses ve kamera kayıtları ile sabit olduğunu belirterek, sanığın 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, 'yardım eden' sıfatıyla yargılanan diğer sanık G.K.'nin ise beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından Murat Kaya'yı 'cinsel saldırı' suçundan 12 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 6 ay ve 'hakaret' suçundan da 3 ay hapis ile cezalandırdı. Diğer sanık G.K. ise tüm suçlamalardan beraat etti.