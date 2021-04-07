Tunceli’de, Türkiye’ye özgü endemik tür olan semender görüntülendi

Tunceli merkezde 15 yaşındaki Hasan Coşkun, ağaçların altını kazdığı esnada, Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan ve koruma altında bulunan benekli Anadolu semenderini görüntüledi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulanan benekli Anadolu semenderini görüntüleyen Hasan Coşkun, "Ağaçların altını kazarken buldum. Araştırınca nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğunu öğrendim. Elime alıp bir süre sevdikten sonra yeniden yerine bıraktım" dedi.

Öte yandan endemik bir tür olan semenderin zararsız olduğunu belirten uzmanlar, vatandaşları türün korunması konusunda uyarıyor.