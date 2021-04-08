Kübra Boyraz davasında son tutuklu sanık tahliye edildi

Beylikdüzü'nde. 9 Temmuz 2020 tarihinde Melih ismiyle kendisini tanıtan şüpheli Ömer Elmalı aracılığıyla randevu alan Kübra Boyraz'a Öner Ö. tarafından kalça dolgusu yapıldı. 19 Eylül 2020 günü Ömer Elmalı ile yazışmaları dosya arasına alınan mesaj içeriklerine göre randevu alan Kübra Boyraz'ın saat 17:54 sıralarında siteye geldi. Güvenlik personeli ile görüştükten sonra iş yerine yöneldiği, şüpheliler ve Kadriye Arslan'ın, Kübra Boyraz'ın kollarına girerek dışarı çıkartıldığı, şüphelilerden biri tarafından bacaklarından kucaklanıp gelen araca bindirildi. Ardından Kadriye Arslan'ın kolunda ikametine getirilerek babasına teslim edildi. Baba Ekrem Solmazgül kızının rahatsız olduğunu fark ederek, sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan Kübra Boyraz 20 Eylül tarihinde hayatını kaybetti.

Şüphelilerden Erdal Doğruya hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma", diploması olmadığı halde hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınma" ve "Sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet" suçundan 5 yıl 8 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanıklardan Öner Ö. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "sağlık hizmetleri temel kanuna'na muhalefet" suçlarından 3 yıl 8 aydan 12 yıla, sanıklar Bülent Bostancı ve Ömer Elmalı hakkında da "sağlık hizmetleri temel kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla hapis cezası talep edildi.

Büyükçekmece 13 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Öner Özsoyeri, Bülent Bostancı ve taraf avukatları katılırken, diğer tutuklu sanık Erdal Doğruya SEGBİS sistemiyle bağlandı.

"ELİNDE ENJEKTÖR GÖRDÜM"

Duruşmada söz alan pratisyen hekim Öner Ö. olayı yapmadığını belirterek, "Maktul ailesinin beyanları kapsamında olay çok farklı noktalara gitmektedir. Ben Erdal Doğruya'nın elinde enjektör gördüm ancak dolgu malzemesi verdiğini görmedim" dedi.

"ÖMER ELMALI YAPTI"

Diğer sanık Erdal Doğruya'ya ise diğer sanık Öner'i bant yaparken gördüğünü ifade ederek, "İçeride Ömer Elmalı'da vardı. İşlemi Ömer Elmalı yaptı. Biz Öner beyle Kübra'yı dışarı çıkartırken, Kübra 'Ömer çok acıdı' şeklinde ifade de bulundu. Bu olaya herkeste şahittir. Kübra'da bağırıyordu" dedi.

TUTUKLULUK TALEP EDİLDİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Dosyadaki eksik hususların giderilmesi, dosyanın gelmiş olduğu aşama, dosyanın henüz adli tıp kurumundan dönmediği, tutuklu sanığın üzerine atılı suçlama da dikkate alındığında tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR BEKLENİYOR

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Erdal Doğruya'nın tutuklulukta geçen sürenin tamamlanması nedeniyle ve sanığın delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ihtimalinin bulunmadığı kanaatine vararak yurt dışına çıkmama adli kontrol talebiyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, dosyanın rapor için gönderildiği Adli Tıp kurumundan dönüşünün beklenilmesine hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.