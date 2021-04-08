Sahte alkol üretene suçüstü

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde yaşayan bir şahsın işyeri olarak kullandığı dairede sahte alkol ve sahte dezenfektan ürünü imal edildiği bilgisi alındı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararının ardından bilgisi alınan daireye polis baskın yaptı.

Baskında piyasaya sürülmek üzere cam kavanozlar içerisinde toplam 7 litre sahte viski, yarım litre litre viski yapımında kullanılan aroma, plastik bidon içerisinde 5 litre sahte rakı, plastik bidonlar içerisinde toplam 33 litre dezenfektan, plastik bidonlar içerisine doldurulmuş vaziyette toplam 90 litre etil alkol ile alkol damıtmak için kullanılan yaklaşık 2 metre serum hortumu ve çok sayıda doluma hazır halde çeşitli markalara ait boş alkol şişesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.