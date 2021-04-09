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Haberler Yaşam Haberleri 46 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin? 46 Nerenin Plaka Kodu?
Giriş Tarihi: 9.4.2021 11:01 Son Güncelleme: 9.4.2021 11:01

46 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin? 46 Nerenin Plaka Kodu?

46 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin? 46 Nerenin Plaka Kodu?

1’den 81’e kadar Türkiye’deki tüm iller için tanımlanan plaka kodları, özellikle şehirler arası yolculuklarda farklı bir kod numarası ile karşılaşması halinde merak ediliyor. Bu bağlamda en çok merak edilip araştırılan plaka kodlarından bir tanesi de 46 plaka kodu. Bir taşıtın resmi kurumlar tarafından tanınıp sorumluluk sahibi kişi hakkında bilgiye erişilmesine imkan tanıyan plaka, söz konusu taşıtın trafiğe çıkabileceğini gösteren araçtır. 46 plaka kodu nerenin, hangi ilin?

Trafikte seyir halindeyken ya da sokakta park halinde duran pek çok taşıtın araç plakası ile karşılaşırız. Türkiye'de plaka kodları şehirlerin alfabetik sıralamasına göre belirlenmiştir. Zonguldak'a kadar sıralanan illerin plaka kodları 67'de biterken daha sonradan il statüsüne geçen ilçelerin plaka kodları sırayla devam etmiştir. Bu bağlamda plaka kodları merak edilip araştırılıyor. Peki, 46 nerenin plakası? İşte detaylar…

46 PLAKA NERENİN KODU?

46 plaka kodu Kahramanmaraş iline aittir. Kahramanmaraş'a kayıtlı araçların plaka kodları 46 ile başlar.

44 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehir Plakası? 44 Plaka Kodu Hangi İle Ait?

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46 Plaka Kodu Neresi, Hangi İlin? 46 Nerenin Plaka Kodu?
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