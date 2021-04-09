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Giriş Tarihi: 9.4.2021 22:36 Son Güncelleme: 9.4.2021 22:37

hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1

Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

'da hipodromda olan iki kişinin kavgası ölümle sonuçlandı. eden seyislerden biri diğer seyisi defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Adana Hipodromu'nun ahırların olduğu yerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hipodromda seyis olan Selçuk Turan ve Fırat P. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

BIÇAKLAYARAK KAÇTI

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırsında Fırat P., aynı zamanda akrabası olan Selçuk Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hipodrom güvenlikleri durumu fark etmesi üzerine olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Selçuk Turan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KATİL ARANIYOR

Selçuk Turan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren Fırat P.'yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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