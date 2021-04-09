Adana hipodromunda seyislerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Adana Hipodromu'nun ahırların olduğu yerde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hipodromda seyis olan Selçuk Turan ve Fırat P. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

BIÇAKLAYARAK KAÇTI

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırsında Fırat P., aynı zamanda akrabası olan Selçuk Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.