Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı (9 Nisan 2021)

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Giriş Tarihi: 9.4.2021 09:26 Son Güncelleme: 9.4.2021 09:30

yattı mı, hangi illerde yatırıldı? sorgulama ekranı (9 Nisan 2021)

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 8 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yatan iller sorgulamaları başladı. Nisan ayının ikinci haftasında evde bakım parası ödeneklerinden faydalanan vatandaşlar , hangi illerde yatırıldı, evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Evinde bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere bakan vatandaşlara destek olunması tarafından yatırılan evde bakım maaşı e devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Buna göre; Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 9 Nisan sorgulama ekranı ve detaylar…

Evinde bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşlara ödenen yatan iller merak ediliyor. Son olarak başvuru yapan ve belli şartları sağlayan vatandaşlar bulunduğu iller sıralamasına göre bakım maaşını alırken , hangi illerde yatırıldı sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Evde bakım maaşı sorgulamak için ister sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. İşte 9 Nisan 2021 sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması son günlerde epey hız kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen evde bakım parası il il yatırılıyor. Güncel olarak evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen ödenek e devlet üzerinden sorgulanıyor. Haberimizde, 9 Nisan 2021 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 8 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Nisan ayına ilişkin ödemeleri henüz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca başlamazken ödemelerin ayın ortasına doğru yapıldığı biliniyor. Kişiler ödemelerin yapılıp yapılmadığını ise e-devlet sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sağlıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna " Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. özelliği sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 8 Nisan Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı (9 Nisan 2021)
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