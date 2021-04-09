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Giriş Tarihi: 9.4.2021 12:30

Firari hükümlülere şafak operasyonu

ABBAS ÇAKAR
Firari hükümlülere şafak operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, işlemiş oldukları farklı suçlardan, 1 ile 9 yıl arasında hapis cezası bulunan 16 kişiyi yakalamak amacıyla operasyon düzenledi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, işlemiş oldukları hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, tutuklu veya hükümlünün kaçması, güveni kötüye kullanma, silahlı tehdit, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 16 kişi için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 1 ile 9 yıl arasında kesinleşiş ağır hapis cezası bulunan 16 kişide yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlülerin tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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Firari hükümlülere şafak operasyonu
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