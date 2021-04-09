Firari hükümlülere şafak operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, işlemiş oldukları hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, tutuklu veya hükümlünün kaçması, güveni kötüye kullanma, silahlı tehdit, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 16 kişi için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 1 ile 9 yıl arasında kesinleşiş ağır hapis cezası bulunan 16 kişide yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlülerin tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.