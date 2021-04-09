Vatandaşı engelleyen polise soruşturma

İstanbul Başakşehir'de yaşayan 35 yaşındaki İlknur K.'nin 155 Polis İmdat Hattı'ndaki polis memuru ile yaptığı görüşme davalık oldu. İlknur A., geçtiğimiz aylarda polise yaptığı ihbar sırasında telaşla sesini yükselterek konuşunca polis memuru E.A. uyarıda bulundu. Tepki gösteren polis memurunun ihbarı almayıp telefonu kapatması üzerine ihbar hattını ısrarla arayan İlknur K.'nin numarası kara listeye alınarak ihbar yapması engellendi. Genç kadın iddiaya göre bulunduğu ihbardan dolayı telaş içerisinde konuşmaya devam edince polis memuru E.A., İlknur K.'ya bağırmamasını aksi takdirde ihbarını kabul etmeyeceğini söyledi. İlknur K., ihbarı sesini yükselterek verdiği için sinirlenen polis memuru, genç kadının yüzüne telefonu kapatarak ihbarını almadı. İhbarını yapamayan kadının şikâyeti üzerine polis E.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Polisin 'Görevini kötüye kullanmak' suçlamasıyla 2 yıl hapsi isteniyor.