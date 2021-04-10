Bugün eczaneler açık mı? 10-11 Nisan Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri

Eczane çalışma saatleri son günlerde milyonlarca kişinin gündemine geliyor. Son dönemde artan vaka sayıları ile birlikte 58 ilimiz çok yüksek riskli iller grubunda yer alınca Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağı birçok ilde tekrardan uygulamaya geçerken bugün eczaneler açık mı, eczaneler kaça kadar açık sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kısıtlamadan muaf olan kurum ve kuruluşlar kamuoyuna duyurulmuştu. İşte hafta sonu 10-11 Nisan 2021 eczane çalışma saatleri
Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, milyonların gündeminde önemli bir yeri olurken eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı ilaç vb. ürünleri satın almak için gittiğimiz bu işletmeler yasaktan muaf olan kurumlar arasında yerini alıyor.
10-11 Nisan 2021 hafta sonu sokağa çıkma yasağında Cumartesi- Pazar eczanelerin belli saatlerde açık olacağı biliniyor. Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmaktadır.
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.
Eczaneler pazar günleri ise nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.
Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.
Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.
Eczaneler yasaktan muaf tutuluyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.