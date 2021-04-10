Bugün eczaneler açık mı? 10-11 Nisan Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri

Eczane çalışma saatleri son günlerde milyonlarca kişinin gündemine geliyor. Son dönemde artan vaka sayıları ile birlikte 58 ilimiz çok yüksek riskli iller grubunda yer alınca Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağı birçok ilde tekrardan uygulamaya geçerken bugün eczaneler açık mı, eczaneler kaça kadar açık sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kısıtlamadan muaf olan kurum ve kuruluşlar kamuoyuna duyurulmuştu. İşte hafta sonu 10-11 Nisan 2021 eczane çalışma saatleri

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, milyonların gündeminde önemli bir yeri olurken eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı ilaç vb. ürünleri satın almak için gittiğimiz bu işletmeler yasaktan muaf olan kurumlar arasında yerini alıyor.