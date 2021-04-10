Çorum'da feci kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Çorum- Osmancık Karayolu'nun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞ YARALANDI

Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri şarampole devrildi. Kazada her iki araçta bulunan kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.