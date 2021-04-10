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Giriş Tarihi: 10.4.2021 23:54 Son Güncelleme: 10.4.2021 23:55

'da feci : 2 , 3'ü ağır 5

DHA
Çorum'da feci kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

'da iki hafif ticari araç kafa kafaya çarpışarak yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Çorum- Osmancık Karayolu'nun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞ YARALANDI

Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri şarampole devrildi. Kazada her iki araçta bulunan kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Çorum'da feci kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
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