Çorum'da feci kaza: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Çorum- Osmancık Karayolu'nun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüleri belirlenemeyen 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞ YARALANDI
Çarpışmanın şiddeti ile araçlardan biri şarampole devrildi. Kazada her iki araçta bulunan kimliği belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi de yaralandı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.