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Giriş Tarihi: 10.4.2021 22:43 Son Güncelleme: 10.4.2021 23:03

’de iki binanın çatısı alev alev yandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN

’de 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın, yan binanın çatısına da sıçradı. Alev alev yanan iki binanın çatısı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

Yangın, Esenler Tuna Mahallesi 723'üncü Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, bilinmeyen bir sebeple 5 katlı bir binanın çatısı yanmaya başladı.

Yangını görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ekibi ve Bağcılar, Güngören ve Bayrampaşa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, yan binada bulunan çatısına da sıçradı.


20 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucunda söndürüldü. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında iki binanın çatısında hasar meydana geldi. Öte yandan iki binanın çatısının alev alev yanması vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yan yana bulunan iki binanın çatısının alevli şekilde yandığı görülüyor. Ayrıca vatandaşların panikle sokakta bekledikleri görüntülere yansıyor.

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Esenler’de iki binanın çatısı alev alev yandı
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