İki buçuk ay baktıkları ‘Prenses’ten göz yaşlarıyla ayrıldılar

Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde hasta halde buldukları yaban keçisinin bakım ve tedavisini yapan Timurdaş ailesi, 'Prenses' adını verdikleri keçinin doğa koruma ekipleri nezaretinde doğaya bırakılmasına gözyaşlarıyla veda etti.

Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'ne bağlı Bostanlı Köyü'nde evlerinin yakınına gelen bitkin haldeki yaban keçisi, Timurdaş ailesi tarafından sahiplenildi. Yaklaşık 2 buçuk ay boyunca bakım ve tedavisi yapılan yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri nezaretinde yeniden doğal ortamına bırakıldı. Prenses ismi konulan dişi dağ keçisinin doğaya bırakılması sırasında Timurdaş ailesi gözyaşı döktü. Dağ keçilerinin bölgede kutsal kabul edildiğini söyleyen Sevgi Timurdaş, "Şubat ayının başında Hızır Lokması yapmadığım gün bu yaban keçisi evimizin yakınına gelmişti. Köpeklerden korumak amacıyla evimize aldık bakım ve tedavisini gerçekleştirdik. Şimdi iyileşti. Yeniden doğal ortamına gidecek ancak o kadar alıştık ki ayrılmak zor geliyor. İnsanlara sesleniyorum bu güzelim canlılara kıymasınlar" dedi.