Kısıtlamaya rağmen eğlence yaptılar! Özel bölme ve tahta parçaları arasında yakalandılar!

İstanbul'da koronavirüs vakalarında yaşanan artışla birlikte Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri denetimlerini ve kontrollerini artırdı. Kontroller sırasında Ferhatpaşa Mahallesi Dursunbey Caddesi üzerinde bulunan bir mekânda eğlence yapıldığını belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mekâna baskın düzenledi. Mekânda bulunanlar bir süre kapıyı açmadı. Ekiplerin çabası sonucu mekânda bulunanlar kapıyı açtı. İçeriye giren ekipler, koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olması gereken mekânda eğlence düzenleyen 45 kişiyle karşılaştı.



TAHTA PARÇALARININ ARASINDA VE ÖZEL BÖLMEDE



Eğlence mekânının üst katını kontrol etmek isteyen polis, kilitli olan bir kapıyla karşılaştı. Kapıyı açtırmak isteyen polislere mekân sahipleri, kapının anahtarının kendilerinde olmadığını söyledi. Daha sonra polis, çalışanlardan birinin üzerinde bulduğu anahtarla kilitli olan kapıyı açarak çatı katına çıktı. Boş olduğu görülen çatı katında detaylı arama yapan ekipler, tahta parçalarının arasına saklanmış 1 kişiyle özel bir bölgede saklanmış 4 kadın yakalandı.



143 BİN 100 LİRA CEZA



Mekânda bulunanların kimliklerini toplayan polis ekipleri 45 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal etmekten kişi başı 3 bin 180 lira olmak üzere 143 bin 100 lira para cezası kesildi. Mekanda ayrıca 1 kişinin ise aranan hakkında arama kararı olduğu belirlendi. Tedbir ve kısıtlama kararlarına uymayan mekana da ayrıca işlem yapılacağı öğrenildi.



BEYOĞLU'NDA OTELE İŞLEM YAPILDI



Öte yandan Beyoğlu'nda da bir otelin 6'incı katında eğlence yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri otele baskın yaptı. Yapılan incelemede 6'ıncı katta bulunanların otel müşterisi olduğu belirlendi. Otele koronavirüs tedbirlerine uymamaktan cezayı işlem yapıldı.