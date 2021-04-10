Köpek kurtarmak için girdikleri su yolunda mahsur kaldılar

Olay, 13.00 sıralarında Sultangazi Şehir Ormanları Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda meydana geldi. Mimar Sinan tarafından İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan tarihi su yoluna girdiği iddia edilen bir köpeği kurtarmak isteyen Gökhan Gazoğlu ile Mustafa Kaygusuz, yaklaşık 3.5 kilometre ilerledikten sonra su yolu içindeki tünelde mahsur kaldı. Dışarıda bekleyen arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



3 SAATTE KURTARILDILAR



İtfaiye ekipleri mahsur kalan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 sonra Gökhan Gazoğlu ile Mustafa Kaygusuz bulundukları yerden çıkarıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada su yolunda herhangi bir köpeğe rastlanılmadı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.