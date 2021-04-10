Sedat Peker grubuna şafak operasyonu

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddia edilen Sedat Peker ve grubuna yönelik dün sabah saatlerinde büyük operasyon başlatıldı.Haklarında gözaltı kararı çıkartılan 63 şüphelinin, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Nitelikli yağma", "Gasp", "Rüşvet", "Yaralama", "Tehdit" ile "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" başta olmak üzere çok sayıda suça karıştığı belirlendi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Peker ile 63 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Ankara, Konya, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da 121 adreste eş zamanlı operasyon yürütüldü. Özel harekat timleri eşliğinde adreslere giren polis, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 52 kişi gözaltına alınırken, aramalarda 16 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 1 uzun namlulu silah dürbünü ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi. Peker'in de aralarında olduğu 11 firarinin yakalanması için operasyonlar sürüyor. Operasyon kapsamında Kartal'daki lüks bir rezidansa da baskın düzelendi. Peker'in yurt dışında olduğu öğrenilirken, daha önce Kuzey Makedonya'da yaşadığı gündeme gelmişti.